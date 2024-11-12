В одной из школ Томска взорвалась принесенная учителем страйкбольная граната
12 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 12 ноября, в школе в селе Дзержинское сработало пиротехническое изделие, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
По предварительным данным, учитель принес на занятие страйкбольную гранату, которую он ранее приобрел в интернет-магазине.
В результате произошедшего никто не пострадал. Полицейские проводят проверку.
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