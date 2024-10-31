В Томске пройдет театральный вечер с книгой

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2024 // Фото: Дом искусств

В четверг, 7 ноября, в томском «Доме искусств» пройдет театральный вечер с книгой «Дневник непрожитой жизни». Гостей ждет полуторачасовой спектакль с актрисами театра Ларисой Окишевой и Натальей Гитлиц.

— Мероприятие называется «вечер с книгой», потому что мы, играя этот спектакль, пользуемся текстом. И это не драматургия, это именно книга — проза, над которой мы поработали так, чтобы были выпуклыми персонажи, чтобы поделить между собой куски текста из соображений смысла, наполнив сюжетную историю музыкой, которая очень помогает нам сыграть, а зрителям ее прочувствовать. Но книга перед нами, — рассказала актриса спектакля Лариса Окишева.

Постановка по повести Нины Берберовой «Аккомпаниаторша» — это история о том, куда зависть может привести человека, у которого было все, чтобы построить свою прекрасную жизнь.

— Нам показалось, что эта тема в любые времена актуальна. Мы впервые сыграем ее на площадке Дома искусств. До этого мы были здесь лишь однажды с проектом «Мечтая о тишине». Нам очень понравилась атмосфера Дома искусств, а также люди, которые там работают, и зрители, с которыми мы встретились. Поэтому мы хотим продолжить сотрудничать и привезти сюда и другие наши проекты, которых у нас немало, — поделилась Лариса Окишева.

Театральный вечер пройдет 7 ноября в «Доме искусств» по ул. Шишкова, 10. Начало в 18.30, стоимость билетов 600 рублей.

Начало в 18.30.

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