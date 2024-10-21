Рыцари ножа и мусата. Обвальщики «Сибагро» показали свою рабочую форму на форуме по промтуризму

21 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 18 октября, в Томске прошел Сибирский форум по промышленному туризму. В пространстве «Лампочка» собрались представители органов власти, вузов и различных предприятий.

Они обсудили возможности по развитию промышленного туризма в Томской области и поделились своим опытом в этой сфере.

Участники дефиле спецодежды Фото: Савелий Петрушев

Но для большинства посетителей ключевым событием форума стало эффектное дефиле с образцами спецодежды. В начале показа модели продемонстрировали, как выглядят типичные работники промышленных предприятий в своих защитных ботинках и корпоративных комбинезонах. На их фоне ярко выделилась пятерка настоящих обвальщиков с Томского мясокомбината «Сибагро». Брутальные мастера в кольчужной «броне» приковывали взгляды зрителей.

Обвальщики — специалисты по отделению мяса от костей, от их работы зависит качество готового продукта. Их спецодежда выполняет две важные функции: препятствует прямому контакту с продуктом и защищает от производственных травм.

В таком костюме можно без страха ходить даже по мрачным закоулкам Фото: Савелий Петрушев

В гардероб обвальщика входят костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, утепленные кожаные ботинки с защитным подноском, которые препятствуют скольжению и сохраняют тепло, а также головной убор. От порезов и проколов обвальщиков надежно предохраняют кольчужный фартук и перчатка из специальной нержавеющей стали. Эту «броню» делают из металлических колец методом плетения четыре в одно. Она может защитить от случайно слетевшего ножа, а может даже и стрелы — так же создавались кольчужные доспехи в Древней Руси.

Алексей Бражин, обвальщик «Сибагро» Фото: Савелий Петрушев

— Я работаю обвальщиком 32 года. Гордость за свое дело у меня, как у участника показа, конечно есть. Профессия хорошая, но при этом сложная: в ней много тонкостей и нюансов, местами нужно применять почти хирургические движения, — рассказывает о своем мастерстве обвальщик Алексей Бражин. — Сегодня мы показали нашу обычную спецодежду, в которой мы выходим на работу каждый день. Не хватает только мусата и ножа. Я знаю, как со временем наша спецодежда менялась и становилась лучше, как и условия труда — сейчас стало намного комфортнее работать. Форма удобная, подходящая, мы уже настолько к ней привыкли, что не ощущаем. Перчатка на правой руке, правда, тяжелая. Но это действительно наша кольчуга.

Чтобы стать обвальщиком, нужно отучиться несколько месяцев. Чтобы стать настоящим профессионалом — нужно практиковаться минимум год Фото: Савелий Петрушев

— В день на человека приходится 4,4 тонны мяса. Это физически тяжелая работа. Но команда у нас дружная и все друг другу помогают, в случае чего. Со стороны только кажется, что все просто, когда смотрят на нас во время ученических экскурсий. Например, создается впечатление, что ножи во время работы просто летают. Но когда новички пробуют что-то сделать сами — наступает ступор. Тут и нужны учителя, мы этот ступор убираем, — продолжает Алексей Бражин.

В спецодежде можно и так Фото: Савелий Петрушев

Эффектной точкой производственного дефиле стало выступление юных воспитанников дэнс-команды ЮДИ. Облаченные в спецодежду мальчишки и девчонки на сцене показали чудеса акробатики, показав, что рабочие костюмы не только безопасны, но и очень удобны.

Анастасия Семенова Фото: Савелий Петрушев

— Очень понравились, как выступили обвальщики. Их форма выглядит эпично — они как богатыри в кольчугах, — поделилась впечатлениями студентка третьего курса Томского аграрного колледжа Анастасия Семенова. — Приятно видеть настоящих профессионалов, чувствуется, что они действительно гордятся своей работой.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».