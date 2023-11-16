Трое погибли при столкновении УАЗа и грузовика на трассе Томск — Мариинск

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2023 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Накануне вечером, 15 ноября, на трассе Томск — Мариинск произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.20 на 47 километре автодороги. По предварительным данным, 65-летний водитель УАЗа при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не предоставил преимущество грузовику Volvo с полуприцепом, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля, а также два пассажира — 61-летний мужчина и 57-летняя женщина — погибли на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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