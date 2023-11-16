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Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино от Makers of Siberia Film Festival

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В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, в Томске пройдут показы фестиваля первого сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival.

Как уточняют организаторы, в программу из 270 заявок попали 15 фильмов из Томска, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Братска, Якутии, Хакасии и Бурятии. Зрители увидят автобиографический бессловесный документальный фильм «Voda, Zemlya I Provoda», непринужденное кино «Улица Свободы», фильм «Белая земля» про эвенов, томский фильм «Иван Савельевич теряет профессию» и многое другое.

Программа показов поделена на два дня, в первый также состоится дискуссия с режиссером фильма «Иван Савельевич теряет профессию» Кириллом Доровских. Модератором выступит главный редактор музыкального журнала «Новый рок» Александр Арляпов.

После показов в городах жюри выберет лучший фильм, автор которого получит грант на съемки следующей ленты. Специальные призы также вручат партнеры фестиваля: школа дизайна и технологий Bang Bang Education, журнал «Сеанс» и книжный магазин «Порядок слов».

В Томске показы пройдут в зрелищном центре «Аэлита» на пр. Ленина, 78. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение 12+

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