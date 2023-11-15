Томский «Ростелеком» дополнил сотовую сеть России десятком базовых станций

15 ноября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил базовые станции 4G (LTE) в десяти селах Томской области. Для предоставления доступа населения к мобильному интернету оператор построил 15 километров оптоволокна.

Сотовая связь четвертого поколения появилась в населенных пунктах Вознесенка и Новоисламбуль Кривошеинского района, Аптала и Елгай Кожевниковского района, Туендат и Громышевка Зырянского района, Аркашево и Головина Томского района, Неготка и Молодежный Каргасокского района. Жители Томской области в 2022 году выбрали эти населенные пункты путем голосования на портале Госуслуги.

«В этих селах мы завершили работы раньше, чем планировали. До конца года наши специалисты подключат к сотовой связи еще пять населенных пунктов. Благодаря реализации проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“ у нас появляется возможность и дальше развивать телекоммуникации в этих районах», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В этом году 5 232 жителя региона также отдали свои голоса за деревни, где в 2024 году должен появиться мобильный интернет. Согласно рейтингу, на сайте государственных и муниципальных услуг наибольшую активность проявили селяне из Кожевниковского района. Список населенных пунктов, в которых появятся новые базовые станции будет опубликован 18 декабря.

«Программа устранения цифрового неравенства имеет большое социальное значение для Томской области. В регионе более 300 малочисленных населенных пунктов. Обеспечение возможности сельчанам пользоваться современными технологиями передачи данных напрямую связано с качеством жизни», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

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