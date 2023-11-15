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Аэропорт в Стрежевом повторно выставят на торги по сниженной цене

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Комитет кредиторов ООО «Промавиасервис» (Томская область, признано банкротом в 2018 году) после несостоявшихся торгов по продаже принадлежащей компании недвижимости в аэропорту Стрежевого принял решение провести повторную процедуру, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

В сентябре на продажу одним лотом были выставлены ВПП аэропорта в Стрежевом протяженностью 2 км, газогенераторная, насосная станция, авиационно-техническая база, котельная, лаборатория ГСМ, контрольно-пропускной пункт, гаражи и другие объекты недвижимости. При этом здание аэровокзала не входило в лот.

Начальная цена лота составляла 510 млн рублей, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Согласно сообщению конкурсного управляющего «Промавиасервиса» на «Федресурсе», начальная цена продажи имущества будет на 10% ниже начальной цены на первых торгах. Таким образом, недвижимость в аэропорту Стрежевого выставят за 459 млн рублей.

Кроме того, совет кредиторов согласовал сделку между «Промавиасервисом» и ООО «Вертодром «Томск Авиа» (Колпашево, Томская область) по продаже 100%-й доли уставного капитала ООО «Аэропорт Стрежевой» (оператор аэропортов в Стрежевом и вахтовом поселке Пионерный, Томская область) за 10 тыс. рублей.

В последние годы ООО «Аэропорт Стрежевой» испытывало финансовые трудности. Проблемы в деятельности двух аэропортов начались с 2020 года из-за пандемии и сокращения вахтовых перелетов. В 2022 году финансовая ситуация ухудшилась, и у оператора не было средств для оплаты текущих расходов и ранее оказанных услуг. Своим имуществом ООО не располагает, вся производственная деятельность осуществляется по договорам аренды и субаренды.

В начале ноября в отношении «Аэропорта Стрежевой» инициирована процедура банкротства по заявлению АО «Томская энергосбытовая компания» («Томскэнергосбыт») из-за долга в 1 млн рублей за потребленное электричество. В ряде административных и хозяйственных помещений аэропорта введено частичное ограничение потребления электроэнергии, которые не затрагивают зону досмотра, диспетчерскую службу, пожарную и охранную сигнализации, а также ВПП.

Иск о банкротстве ООО «Промавиасервис» был подан еще в июне 2015 года, затем суд прекращал и возобновлял производство, неоднократно продлял сроки рассмотрения. Наблюдение в отношении ООО суд ввел в декабре 2017 года, конкурсное производство — в 2018 году.

«Промавиасервис», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Александру Чайкину (75% долей), а также Неле и Аделине Дубовиковым (18,75% и 6,25%, соответственно).

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