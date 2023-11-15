Томичи смогут принять участие в научных исследованиях

15 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 17 ноября, в Томском государственном музее пройдет марафон гражданской науки. Томичи смогут почувствовать себя научными волонтерами и посетить лаборатории ученых, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках научного волонтерства все желающие, не имеющие специального образования, могут принимать участие в исследованиях ученых, помогать им с большими объемами работы и приобщаться к открытиям и экспериментам. Такое направление еще называют «гражданская наука».

Гости побывают в лаборатории когнитивных исследований и узнают о том, как влияет изучение иностранного языка на мышление человека. Проект «PRO Сибирь» позволит погрузиться в любопытные газетные заметки начала прошлого века. В Научной библиотеке ТГУ участников познакомят с тем, как сегодня изучают киберспортсменов и могут ли компьютерные игры быть полезными и развивающими.

Посетители узнают о влиянии микропластика на почву и смогут самостоятельно исследовать пробы из Университетской рощи.

Начало в 18.30, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. После этого будет выслана дополнительная информация.

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