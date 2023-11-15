Томичей приглашают послушать профессорские байки и песни

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2023 // Фото: Профессорская квартира

В субботу, 18 ноября, в томском частном музее «Профессорская квартира» гости смогут услышать профессорские байки и песни в исполнении известного музыканта Натальи Нелюбовой.

«В её выступлении в „Профессорской квартире“ нет ничего удивительного, ибо вся её жизнь прошла среди профессоров, — отмечают организаторы. — Наталья Нелюбова считает, что ей повезло вдвойне: она не только была знакома с выдающимися профессорами, но и хорошо знает, как они умели веселиться и жить интересную жизнь. И она с удовольствием поведает об этом нашим гостям».

На концерте Наталья расскажет легенды и анекдоты, посвященные преподавателям, среди которых прошла вся жизнь артистки — родственники, учителя и даже мифические персонажи. Кроме того, под аккомпанемент Степана Пономарева (фортепиано) певица споет любимые песни этих профессоров.

Мероприятие пройдет в музее «Профессорская квартира» по адресу ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1000 рублей. Приобрести их можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или написав в сообщения группы ВКонтакте.

Начало в 18.00.

Наталья Нелюбова — известный томский музыкант, певица, композитор, исследователь сибирского фольклора, музыкальный руководитель проекта «Сомана КуКуН».

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