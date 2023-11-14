Областные депутаты и эксперты Общественной палаты региона выразили готовность к сотрудничеству
О повышении эффективности сотрудничества и системном взаимодействии при рассмотрении законов и их мониторинге — эти вопросы обсудили председатели комитетов и руководители фракций областного парламента и члены Общественной палаты Томской области нового состава на встрече, передает пресс-служба регионального парламента.
Ранее на октябрьском собрании депутаты утвердили от Законодательной думы Томской области 14 представителей в Общественную палату Томской области восьмого состава. Из них пять экспертов будут работать в составе палаты впервые.
— Участие профессионального сообщества в нормотворческой работе позволит рассматривать законопроекты с учетом замечаний и предложений экспертов. Общественная палата региона с 2012 года наделена правом законодательной инициативы, и мы готовы к сотрудничеству и в этом направлении, — отметила председатель облдумы Оксана Козловская.
В завершение встречи за большой вклад в развитие гражданского общества и сотрудничество с Законодательной думой Томской области председатель парламента вручила Благодарности членам Общественной палаты Томской области седьмого состава:
- Борису Яковлевичу Вологдину, председателю комиссии по вопросам экономики, развития предпринимательства и сферы услуг;
- Евгению Леонидовичу Рубцову, заместителю председателя палаты.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».