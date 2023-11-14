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Областные депутаты и эксперты Общественной палаты региона выразили готовность к сотрудничеству

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О повышении эффективности сотрудничества и системном взаимодействии при рассмотрении законов и их мониторинге — эти вопросы обсудили председатели комитетов и руководители фракций областного парламента и члены Общественной палаты Томской области нового состава на встрече, передает пресс-служба регионального парламента.

Ранее на октябрьском собрании депутаты утвердили от Законодательной думы Томской области 14 представителей в Общественную палату Томской области восьмого состава. Из них пять экспертов будут работать в составе палаты впервые.

— Участие профессионального сообщества в нормотворческой работе позволит рассматривать законопроекты с учетом замечаний и предложений экспертов. Общественная палата региона с 2012 года наделена правом законодательной инициативы, и мы готовы к сотрудничеству и в этом направлении, — отметила председатель облдумы Оксана Козловская.

В завершение встречи за большой вклад в развитие гражданского общества и сотрудничество с Законодательной думой Томской области председатель парламента вручила Благодарности членам Общественной палаты Томской области седьмого состава:

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