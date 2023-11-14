В Томске иномарка въехала в раскопку теплосетей

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Сегодня утром, 14 ноября, в Томске автомобиль съехал в раскопку теплосетей, сообщает телеграм-канал Томской областной поисково-спасательной службы.

Инцидент произошел в 8.51. В момент инцидента в автомобиле находилась женщина-водитель.

«По прибытии спасатели произвели осмотр места происшествия и эвакуировали водителя из транспортного средства через заднюю пассажирскую дверь без применения специального инструмента», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что пострадавшая отказалась от медицинской помощи.

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