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Двое погибли при пожаре на томском складе

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Накануне, 13 ноября, в Томске на загорелось здание склада на ул. Березовая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании металокаркасного типа поступило в 22.12. К приезду пожарных из здания шел черный дым, частично обрушилась стена. Внутри здания звено газодымзащиты обнаружило обгоревшие тела двоих мужчин.

Возгорание удалось ликвидировать к 22.56. В результате обгорели стены внутри помещения, пластиковые перегородки, обгорела готовая продукция, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров.

На месте работали 11 единиц техники и 32 человека.

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