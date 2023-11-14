Двое погибли при пожаре на томском складе

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 13 ноября, в Томске на загорелось здание склада на ул. Березовая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании металокаркасного типа поступило в 22.12. К приезду пожарных из здания шел черный дым, частично обрушилась стена. Внутри здания звено газодымзащиты обнаружило обгоревшие тела двоих мужчин.

Возгорание удалось ликвидировать к 22.56. В результате обгорели стены внутри помещения, пластиковые перегородки, обгорела готовая продукция, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров.

На месте работали 11 единиц техники и 32 человека.

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