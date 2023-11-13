Обвиняемую в экстремизме депутата гордумы Томска отправили в СИЗО

13 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Судебная коллегия Томского областного суда удовлетворила ходатайство стороны обвинения об ужесточении меры пресечения депутату думы Томска Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму).

«Мера пресечения изменена с домашнего ареста на арест. Пока не могу сказать, будем ли мы обжаловать данное решение, этот вопрос будет обсуждаться», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката Фадеевой Кирилла Терехина.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминируют ч.3 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и ч.3 ст.239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

25 января 2022 года в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Фадеева внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Изначально суд запретил Фадеевой использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общаться с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещать публичные мероприятия. Таким образом, она не может вести депутатскую работу.

14 августа 2023 года в Советском районном суде Томска началось рассмотрение дела Фадеевой по существу, виновной она себя не признает.

В октябре суд ужесточил меру пресечения, отправив Фадееву под домашний арест, а также закрыл заседания для СМИ.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга.

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