В Томской области объединят департаменты общего и профессионального образования

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Региональные департаменты общего и профессионального образования будут объединены в один. Такое поручение дал сегодня, 13 ноября, губернатор Томской области Владимир Мазур.

По словам главы региона, необходимость объединения продиктована важностью сферы образования для области и страны.

— Считаю, что в образовании — дошкольном, общем, профессиональном — должна быть единая система. Это обучение, это воспитание, это система выявления, поддержки и развития талантов детей, это профессиональная ориентация молодежи и, конечно, непрерывность образования, — подчеркнул Владимир Мазур.

Он добавил, что в задачи департамента образования входит бесшовный переход из детского сада в школу, от школы — в техникум и колледж, а далее — на рабочее место или в университет.

Уточняется, что новый департамент возглавит руководитель региональной системы профобразования Юрий Калинюк.

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