Музею истории Томска подарили редкую фруктовницу начала XX века

Коллекция керамических изделий Музея истории Томска пополнилась уникальным предметом — фруктовницей в форме лебедя. Ваза изготовлена в Томске, предположительно, в 1903–1913 годах.

Как сообщает музей в своей группе ВКонтакте, «лебедь», вероятно, произведен на кирпичном заводе при Арестантской роте гражданского ведомства г. Томска и небольшим тиражом.

При ротах размещались кузницы и мастерские. Работал и собственный кирпичный завод, на котором трудились в том числе заключенные тюремного замка. Производили здесь и керамическую плитку, на которую ставились клейма. Подобную печать можно найти и на подаренной музею вазе.

Ценный экспонат передал в дар музею известный томский журналист и краевед Виктор Нилов. Фруктовница был куплена в 1970 г. и использовалась в семье родителей его жены.

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