18+
18+
РЕКЛАМА

Музею истории Томска подарили редкую фруктовницу начала XX века

Культура в Томске, Томские новости, музей томск новости интересное экспонаты фруктовница XX век Музею истории Томска подарили редкую фруктовницу начала XX века

Коллекция керамических изделий Музея истории Томска пополнилась уникальным предметом — фруктовницей в форме лебедя. Ваза изготовлена в Томске, предположительно, в 1903–1913 годах.

Как сообщает музей в своей группе ВКонтакте, «лебедь», вероятно, произведен на кирпичном заводе при Арестантской роте гражданского ведомства г. Томска и небольшим тиражом.

При ротах размещались кузницы и мастерские. Работал и собственный кирпичный завод, на котором трудились в том числе заключенные тюремного замка. Производили здесь и керамическую плитку, на которую ставились клейма. Подобную печать можно найти и на подаренной музею вазе.

Ценный экспонат передал в дар музею известный томский журналист и краевед Виктор Нилов. Фруктовница был куплена в 1970 г. и использовалась в семье родителей его жены.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ночью в центре Томска загорелся деревянный жилой дом

12 ноября 2023
Томские новости

Здесь власть не советская, а соловецкая. В Томске днем памяти отметили столетие лагеря на Соловках

16 октября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на очередной «Шабаш» в «Царство сновидений»

23 октября 2023
Томские новости

Медведь пытался напасть на охотника у томского села

9 ноября 2023
Томские новости

Пожилая женщина попала под колеса грузовика в Томске

25 октября 2023
Томские новости

Томские ученые создали систему матмоделирования для получения высокоэнтропийных сплавов

10 ноября 2023
Томские новости

Администрация Томской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в EGS-трансформации

3 ноября 2023
Томские новости

Томский спортсмен стал лучшим на Кубке России по пауэрлифтингу

17 октября 2023
Томские новости

Замгубернатора Томской области по экономике покинул свой пост

18 октября 2023