Томичам расскажут о том, как животные воспринимают прекрасное

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Информационный центр по атомной энергии Томска

В Информационном центре по атомной энергии Томска 20 и 21 ноября пройдет встреча с биологом и популяризатором науки Ильёй Гомырановым. Лектор расскажет о чувстве прекрасного у животных, удивительной природы Арктики и экспедиции на атомном ледоколе, сообщают организаторы.

Так, 20 ноября состоится лекция «Зверски красиво. Воспринимают ли животные прекрасное?». Гости узнают о том, могут ли животные сознательно украшать себя и принимают ли они такие «наряды», как павлиний хвост, за красоту. Илья расскажет, почему красный цвет у бабочек пугает хищников, а у розы — привлекает насекомых и птиц. Вход свободный, зарегистрироваться на мероприятие можно тут.

На следующий день, 21 ноября, пройдет паблик-ток с ученым на тему «За полярным кругом: экспедиция на атомном ледоколе». Илья Гомыранов поделится своим опытом экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» на Северный Полюс, а также расскажет об удивительной природе Арктики. Вход свободный, регистрация — по ссылке.

Мероприятия пройдут по адресу: площадь Ленина, 8, вход с торца, второй этаж.

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