В Томске расформируют санитарную милицию

10 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 10 ноября, мэр Томска Дмитрий Махиня принял решение расформировать санитарную милицию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

— Главное для нас — обеспечить безопасность людей, у нас есть определенные требования в Правилах благоустройства, их нужно соблюдать. Уже в этом году было несколько случаев, когда люди падали в раскопки. Считаю, штрафовать надо нещадно. Выйдем с инициативой к коллегам увеличить суммы наказания за плохо огороженные раскопки и просрочку их восстановления. Пока решение не принято, будем бороться своими силами, вплоть до обращений в суд. Весну начнем с тотального контроля качества восстановления благоустройства, там, где просядет — будем заставлять переделывать. Принял решение ликвидировать Санмилицию как орган. Сотрудники не имеют полномочий, поэтому решение одно — расформировать МКУ и дать району ставку «инспектора», — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня по итогам прошедшего сегодня рабочего выезда.

Градоначальник отметил дублирующие функции санмилиции и районных администраций. При этом существует проблема проверки достоверности информации, передаваемой муниципальным органам ресурсниками. К примеру, раскопка на ул. Источная, 44 по документам считается закрытой инертным материалом, однако это не так.

Кроме того, ни одна из раскопок не соответствует Правилам благоустройства Томска — в них описаны требования к ограждению. На большой раскопке по пр. Комсомольскому, 67, хоть и присутствует ограждение, но оно не обеспечивает безопасность.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».