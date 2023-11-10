Сбербанк подготовил скидки и акции для томичей в рамках традиционного Зеленого дня

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2023 // Фото: Сбербанк

Накануне, 9 ноября, Сбер в шестой раз запустил традиционную акцию «Зеленый день». В её рамках до 12 ноября томичи-клиенты банка смогут получить бонусы, скидки и специальные предложения от партнеров компании.

Чтобы принять участие в акции необходимо авторизоваться на странице акции по Сбер ID, а затем выбрать и оформить интересующее предложение. Как рассказал председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев на пресс-конференции в честь Дня рождения Сбера, дирекция банка планирует, что в «Зеленый день» совершат покупки более 7 млн клиентов. При этом они смогут выбрать кэшбэк бонусами при оформлении СберКарты или первой дебетовой карты, а также им предоставят особые условия при оформлении потребительских кредитов.

— Я сам всегда продлеваю страховку на свою квартиру в Новосибирске в дни акции. Сбербанк страхование говорит про скидки в «Зеленый день» до 53%. Это большая скидка. Еще сыновьям-студентам хочу купить SberBoom — большую колонку с голосовым помощником. Она стоит 8900 рублей, при покупке в Зеленый день 50% стоимости зачислится на счет в виде бонусов СберСпасибо. Учитывая, что я пользуюсь «Самокатом», то я их точно потрачу, — рассказал «Томскому Обзору» управляющий головным отделением Сбербанка в Томской области Игорь Чепеньков.

Кроме этого, в рамках акции клиенты смогут вернуть до 100% бонусами при заказах в СберМаркете, ЕАПТЕКЕ, «Самокате» и сервисах-партнерах банка. А самые активные участники акции могут выиграть миллион бонусов — всего их будет разыграно 100 млн.

— Все, кто совершил пять или более покупок картой Сбера в любом магазине на сумму больше тысячи рублей каждая, примет участие в розыгрыше до 1 000 0000 бонусами СберСпасибо. Итоги будут подведены 13 декабря, — подчеркнул Игорь Чепеньков.

Список акций может дополняться. Ознакомиться с ним можно на сайте Зеленого дня.

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