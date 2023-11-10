Томичей приглашают принять участие в конкурсе коммуникационных проектов премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

10 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: «Серебряный Лучник» — Сибирь

Томичи могут принять участие в конкурсе коммуникационных проектов премии «Серебряный Лучник» — Сибирь. Прием заявок уже стартовал и продлится до 28 декабря на сайте luchnik-siberia.ru, сообщают организаторы.

Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь будет вручаться уже в 14-й раз. Участвовать в конкурсе могут коммуникационные проекты, реализованные на территории Сибирского федерального округа в 2023 году. Заявителями могут выступать как штатные сотрудники государственных, коммерческих или общественных структур, отвечающие в них за коммуникации и PR, так и специалисты, работающие на фрилансе (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает агентство «АГТ-Сибирь».

Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях, пять из которых знакомы постоянным участникам. Это «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», «Развитие и продвижение территорий» и «Продвижение государственных и общественных программ». Кроме того, в этом сезоне у премии появились сразу две новые номинации — «Культурно-просветительские проекты» и «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

«Исполнительная дирекция следит за тем, как меняется наш рынок, и старается корректировать премию в зависимости от его состояния и общих трендов. В этом году было принято решение отказаться от номинаций „Мастер“ и „Коммуникации в благотворительности“ — возможно, мы к ним еще вернемся, но сегодня хочется двигаться в других направлениях. Я уверена, что в культурно-просветительской и внутрикорпоративной номинациях мы увидим немало интересных заявок и ярких проектов», — отметила исполнительный директор премии Екатерина Терентьева.

В январе будет сформирован шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь. Публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей состоятся в начале февраля 2024 года. Один проект получит возможность войти в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Национальная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» была учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью 25 июня 1997 года. За 26 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в сибирском конкурсе приняли участие более 900 проектов, 13 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

«Томский Обзор» является информационным партнером премии.

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