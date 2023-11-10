Благодаря «Родным городам» в Томске растет интерес к спорту

10 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Более 750 учеников разных школ города стали зрителями показательных выступлений спортсменов-тяжелоатлетов из Томска. Популяризация силовых видов спорта и привлечение подростков в секции тяжелой атлетики — такова цель проекта «Сильное поколение сильной страны!» Томской «Федерации тяжелой атлетики». Инициатива поддержана программой социальных инвестиций «Родные города», которую в Томске реализует «Газпромнефть-Восток».

В процессе показательных выступлений юные и взрослые спортсмены из спортивной школы «Победа» поднимали штангу, демонстрируя возможности, которых можно достичь при системных занятиях в секции. Также тяжелоатлеты показывали упражнения, воспитывающие выносливость, силу и координацию. Максимальный вес, который осилили спортсмены, составил 160 килограммов.

Каждый школьник, принявший участие в мероприятии, мог попробовать свои возможности и поднять детскую штангу весом 5 килограммов. Опытные спортсмены находились рядом, помогали и страховали подростков. В результате реализации проекта набор детей в секции тяжелой атлетики спортшколы «Победа» увеличился в 3 раза. В ноябре на занятия записались почти 70 новых участников.

— Мероприятия проекта помогли нам познакомить детей с силовыми видами спорта, рассказать о важности здорового образа жизни, наладить контакт с учителями физической культуры в школах. Зная о нашей секции, они могут рекомендовать её ученикам. В рамках проекта мы приобрели новое оборудование, которое повысило качество тренировочного процесса наших спортсменов, — считает председатель Федерации тяжелой атлетики Томской области, мастер спорта, автор проекта «Сильное поколение сильной страны» Александр Большой.

— Физическая культура и спорт являются неотъемлемым элементом полноценного, здорового и развитого общества. В нашей стране богатейшие спортивные традиции, в том числе и в тяжелой атлетике. Программа социальных инвестиций «Родные города» и «Газпромнефть-Восток» поддерживают Российский спорт, реализуют проекты, направленные на вовлечении молодежи в регулярные занятия физической культурой, — сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Василенко.

— Я пришел в спорт в 13 лет и теперь думаю связать с ним свою дальнейшую жизнь. Тренировки длятся по три часа шесть дней в неделю, но для меня это в радость. Я люблю тяжелую атлетику за развитие силы, выносливости, а ещё за те секунды, когда на соревновательном помосте штанга поднята над головой и звучит сигнал: «Вес взят». Мечтаю достичь серьезных спортивных результатов на международном уровне, — отметил кандидат в мастера спорта, победитель первенства России 2023 года, ученик 9-го класса школы № 198 Егор Залыгин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».