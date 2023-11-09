Сбер и Томская область провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

9 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Сбербанк

В Томской области состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в регионе. Ее организовал Сбер совместно с правительством Томской области.

Формат мероприятия предусматривал командную работу участников, которыми выступили органы исполнительной власти области. Каждая команда рассматрела возможности применения цифровых технологий в своих направлениях, а также разработала решения по внедрению ИИ в разные сферы экономики региона. Так, на обсуждение вынесены примеры использования современных технологий в области цифровизации госуправления, строительства, здравоохранения, лесного и сельского хозяйств.

— Внедрение искусственного интеллекта в регионах Сибири имеет высокое значение для развития экономики и повышения качества жизни населения. Решения на основе него позволят создать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру и обеспечить доступ к современным технологиям. Кроме того, использование ИИ способствует развитию науки и образования, что способствует прогрессу в целом, — подчеркнул исполнительный директор Центра развития технологий AI во благо общества, Сбербанк Олег Артюгин.

— Сбер и Правительство Томской области связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Его результатом стала реализация ряда инициатив, в том числе в области ИИ. Например, в этом году мы успешно запустили единственный в Сибири Центр ИИ, который успешно работает на благо региона и страны на базе ТГУ. Выражаю благодарность губернатору Владимиру Мазуру за поддержку и доверие», — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Вы знаете, что наш Президент Владимир Владимирович Путин на конференции „Путешествие в мир искусственного интеллекта“ поставил ряд задач по развитию этой сферы. Глава государства уделяет большое внимание внедрению новых технологий в экономику, социальную сферу, госуправление. Сбербанк — одна из крупнейших в России финансовых компаний — содействует регионам в развитии нового направления и накопила солидный опыт применения искусственного интеллекта в разных сферах, , — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур. — У нас в области нужно максимально использовать этот опыт для развития производств, повышения производительности труда, удобства людей».

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