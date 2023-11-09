Почему надо смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»: гид по сериалу от видеосервиса Wink.ru

9 ноября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Сегодня, 9 ноября, онлайн-кинотеатры Wink.ru и START представят два первых эпизода драматического сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), события которого разворачиваются в конце 1980-х годов. Сериал взял главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» как самый ожидаемый проект сезона. Разбираемся, почему сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» обязательно надо посмотреть.

Режиссер

Жора Крыжовников — один из самых ярких и востребованных кинорежиссеров нашего времени, проекты которого завоевали любовь миллионов российских зрителей. Уже первый полнометражный фильм Жоры — комедия «Горько!» (16+) 2013 года собрал в прокате в 18 раз больше бюджета картины (27,4 млн долларов и 1,5 млн долларов соответственно). При этом популярное у зрителей кино одновременно высоко оценили критики. В рецензиях отмечали рождение нового комедийного режиссера с огромным потенциалом, нестандартными приемами и трезвым взглядом на нашу жизнь. Режиссер снял еще несколько комедийных картин, которые также полюбили зрители — «Горько! 2» (18+), «Самый лучший день» (16+), третий сезон сериала «Кухня» (16+), «Ёлки новые» (6+).

В 2018 году Жора Крыжовников представил драмеди «Звоните ДиКаприо!» (18+) с элементами сатиры на киноиндустрию. Проект получил множество премий и наград как лучший мини-сериал и даже прорыв года. В 2023 году Жора выходит за рамки сложившегося реноме и готов сказать новое слово — пацана, который родился в небольшом закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров).

Сценаристы

У сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» два по-настоящему звездных сценариста — это сам Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв. В портфолио Андрея такие киноленты как «Повелитель ветра» (12+), «Лёд» (12+), «Вторжение» (18+), «Притяжение» (12+), «Спутник» (16+) и другие, сериалы «Триггер» (18+), «13 клиническая» (18+) и другие, а среди первых проектов — настоящие хиты «Моя прекрасная няня» (6+) и «Солдаты» (16+). У Жоры Крыжовников и Андрея Золотарёва уже есть опыт совместной работы над киносценарием — это фильм «Лёд 2». Однако впервые они вместе трудились над сериалом.

Время

Конец 1980-х — один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с появлением свобод рушится система, ломаются казавшиеся вечными правила, рвутся экономические связи, вводятся талоны на продукты питания и водку.

Будущий режиссер Жора Крыжовников встречает это время 10-летним школьником и, конечно, помнит его сам. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» точно и щепетильно воссозданы все детали и дух 80-х — интерьеры, одежда, еда, транспорт, дискотеки, видеосалоны, кооперативные магазины, школы, отделения милиции, неформальные «качалки» (спортивные клубы).

Но авторы сериала точно не романтизируют тогдашнюю жизнь. Это рассказ о времени, которое должно остаться в прошлом. Сериал снова и снова заставляет удивляться тому, какие испытания пережили люди и страна, какая сила в них заложена, чтобы противостоять злу.

Авторы дотошно работали с массивом печатных и видеоисточников того времени, общались с очевидцами и консультировались с экспертами, включая нон-фикшн писателя и журналиста Роберта Гараева. Но на базе обширного документального материала они создали собственную художественную историю, персонажи и события которой вымышлены. Однако всё проработано с таким вниманием, что порой сериал напоминает документальные съемки.

Сюжет

В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. Школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание простых истин и смыслов. Появятся мечты о новой жизни, путь к которой для всех, кто тогда оказался под обломками времени, будет долгим и чрезвычайно сложным.

Место действия

События сериала могли бы разворачиваться практически в любом городе страны. Об этом говорят и авторы, и актеры, и критики, узнавая в происходящем на экране то, что когда-то могло быть буквально в соседнем дворе. В сериале это некий обобщенный город, хотя локации проекту подарил Ярославль — именно там проходили натурные съемки. И такая «обезличенность» места действия — сознательный выбор авторов, которые не хотели связывать историю и поднятые проблемы с каким-то конкретным географическим названием, поднимая их на общий уровень.

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