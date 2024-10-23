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В Томске пальцы рабочего застряли в шлифовальной машинке

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Накануне днем, 22 октября, в Томске спасатели помогли рабочему, пальцы которого застряли в обдирочной шлифовальной машинке, сообщается в группе Томской областной поисково-спасательной службы «ВКонтакте».

Вызов поступил в 15.55. Инцидент произошел во время ремонтных работ. На месте сотрудники «скорой» обезболили руку пострадавшего, а затем спасатели разобрали шлифовальную машинку и безопасно извлекли пальцы мужчины.

Затем пострадавшего и передали медикам.

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