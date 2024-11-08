Московское ООО намерено взыскать 25 млн руб. с томского областного ДРСУ

8 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

ООО «Межрегиональная нефтяная промышленная компания — Восток» («МНПК-Восток», Москва) обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением о взыскании 25,4 млн рублей с ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, исковое заявление было подано 7 ноября и пока не принято к производству.

Арбитражный суд Томской области рассматривает восемь дел, в которых Областное ДРСУ выступает в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований истцов составляет 91,8 млн рублей. Также рассматривается дело о банкротстве Областного ДРСУ по заявлению банка «Уралсиб», исковые требования составляют почти 130 млн рублей.

Сообщалось, что в начале ноября Областное ДРСУ уведомило кредиторов о намерении подать заявление о собственном банкротстве.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ» зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка областного ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с 2022 годом и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8%, до 283,3 млн рублей.

«МНПК-Восток» было зарегистрировано в 2012 году, компания занимается строительством дорог. По итогам прошлого года выручка ООО составила 84,8 млн рублей, чистый убыток — 384 тыс. рублей.

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