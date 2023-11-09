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Суд ввел наблюдение в томском СП Petroneft и Oil India

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Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Стимул-Т» (СП Petroneft и Oil India), добывавшем нефть в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания.

Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Объединение арбитражных управляющих «Лидер» Андрей Орловский. Заседание по введению процедуры, следующей за процедурой наблюдения, назначено на 7 марта 2024 года.

По данным представителя «Стимула-Т», озвученным в ходе заседания, к настоящему моменту претензии налоговой службы к компании превышают 200 млн рублей. Персонал предприятия сокращен. Счета арестованы в рамках исполнительных производств.

Весной 2023 года «Стимул-Т» подал в Арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Этому заявлению предшествовал конфликт с ООО «Норд Империал» (структура индийской ONGC). Компании в суде вели разбирательства вокруг договора 2009 года о прокачке нефти (который действует и в ноябре 2023 года — ИФ). «Норд Империал» оказывал контрагенту комплексную услугу по приему, хранению, транспортировке и сдаче нефти в систему «Транснефти». Компании «Стимул-Т» принадлежит нефтепровод от Тунгольского участка до установки подготовки нефти (УПН) на Киев-Ёганском месторождении. «Норд империал» владеет лицензией на Киев-Ёганское (но месторождение законсервировано), владеет УПН на нем и нефтепроводом от УПН до пункта сдачи-приемки (ПСП) «Завьялово» в систему «Транснефти». «Стимул-Т» — единственный пользователь этой трубы.

«Стимул-Т» считает тариф на услугу необоснованно высоким (изначально он рассчитывается в долларах США, а также ежеквартально умножается на уровень инфляции), поэтому в марте 2022 года компания перестала оплачивать услуги. В августе того же года «Норд Империал» прекратил прием и транспортировку нефти от «Стимула-Т».

В марте 2023 года «Стимул-Т» проиграл первое судебное разбирательство о долге за прокачку нефти. «Стимул-Т» остался должен структуре ONGC $3,8 млн, этот долг был накоплен в пандемийный период. Также суд удовлетворил требование о неустойке в $2,3 млн. Позднее, когда решение вступило в силу, тот же суд решил взыскать со «Стимула-Т» $2,5 млн (долг и неустойка) в пользу «Норд Империал» за услуги, оказанные в апреле–августе 2022 года. Суд также рассматривает еще один иск «Норд Империала» о взыскании $1,3 млн, рассмотрение назначено на 5 декабря.

ООО «Стимул-Т» — совместное предприятие ирландской Petroneft Resources и Oil India (50/50), владеющее лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

Ранее акционеры ирландской Petroneft Resources plc. согласовали продажу российских активов главе компании в РФ Павлу Тетякову. Речь идет о добывающих ООО «Линейное» (100% долей), ООО «Стимул-Т» (50% кипрского владельца, еще 50% останется у Oil India) и сервисном ООО «Гранит констракшн» (100%). Для завершения сделки необходимо разрешение госорганов РФ.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО «Норд Империал» и ООО «Альянснефтегаз») и сервисные предприятия (ООО «Рус Империал Груп» и ООО «Империал Фрак Сервис»).

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