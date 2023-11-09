Томские ученые предложили вариант защиты сибиряков от описторхоза

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2023 // Фото: tsu.ru

Биологи Томского государственного университета выяснили, что главными объектами, включенными в циркуляцию возбудителям описторхоза, выступают моллюски и человек. Полученные в ходе пятилетнего исследования данные дают возможность разомкнуть эту цепь и снизить зараженность населения этим заболеванием, отмечает пресс-служба вуза.

Описторхоз является самым распространенным паразитическим заболеванием в России. В Томской области средний показатель уровня заболеваемости этим недугом значительно превышает средний по стране.

– Изначально наши исследования были направлены только на рыб, но со временем стало очевидно, что нужно охватывать исследованиями все компоненты жизненного цикла, – говорит заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. – С 2017 года мы начали изучать зараженность моллюсков, заболеваемость плотоядных животных, диких и домашних, следить за динамикой заболеваемости населения, используя для этого данные Роспотребнадзора.

В рамках комплексного исследования биологи охватили практически всех карповых рыб, которые обитают в Обь-Иртышском бассейне. Особое внимание было уделено промысловым видам. Выяснилось, что в водотоках наибольшую опасность для человека представляют язь (заражен почти на 100 %) и елец (заражен на 80-90 %), а в озерах – линь (заражен на 89 %) и верховка (заражена на 42 %).

При изучении зараженности ельцов установлено, что самые высокие показатели – у популяций в районе Томска. Ельцы не совершают длительные миграции, а образуют локально существующие популяции. Таким образом, в районе Томска сохраняется очень высокая паразитарная нагрузка и имеются все условия для циркуляции описторхоза. При этом выловленные в одном и том же озере верховка и плотва имели высокие показатели зараженности, в то время как серебристый карась из этого же водоема оказался чистым. Кроме того, в этом же водоеме найдены зараженные описторхозом моллюски-битиниды – первые промежуточные хозяева, от которых заражается рыба. По словам ученых, это четкий показатель того, что карась не восприимчив к возбудителю заболевания.

– Некоторые виды рыб, ранее считавшиеся незараженными на территории Томской области, всё активнее включаются в циркуляцию описторхоза, – отмечает Анастасия Симакова. – Например, это лещ, пескарь. Пескарь – не промысловый вид рыбы, но, тем не менее, сибиряки его очень любят. Лещ, который является интродуцентом, по промысловому значению стоит на втором месте в нашем регионе. Он был чистым, но сейчас в его мышцах мы тоже обнаруживаем метацеркарий (возбудитель в стадии капсулирования – патогенной для человека).

Другим объектом исследования биологов стали моллюски. Ученые проанализировали зараженность особей из пойменных водоёмов. При довольно высокой плотности в местах их обитания (до 110 экземпляров на 1 кв.м) зараженность моллюсков оказалась невысокой. Однако в отдельных случаях она достигает 14%. Возбудитель заболевания проникает в тело рыбы, внедряясь в ее мышцы – ту самую часть, которая всегда идет в пищу. При этом исследование диких животных – бурого медведя, соболя, норки, лисы, ондатры, а также животных из домашнего подворья жителей северных районов показало, что они не заражены описторхозом, хотя яйца других гельминтов обнаруживаются в кале. При этом в анкетировании хозяева кошек и собак указывали, что они кормят питомцев не только приготовленной, но и сырой рыбой.

– Таким образом, два фактора, играющие главную роль в активной циркуляции возбудителя описторхоза, – это моллюск и человек, а рыба выступает промежуточным звеном, – объясняет Анастасия Симакова. – Учитывая наши пространства и объемы рыбы, потребляемой жителями, полностью избавиться от описторхоза нереально, но снизить заболеваемость можно. Для этого, в частности, можно снижать численность моллюсков в водоемах возле населенных пунктов, где обычно ведется максимально активный вылов рыбы. Моллюски-битиниды не являются главным кормом для рыбы, поэтому ихтиофауна не пострадает.

Второй путь снижения заболеваемости - предотвращение попадания яиц из сточных вод населенных пунктов в водоемы, лечение больных и профилактика, в том числе информирование населения о правильном приготовлении рыбы, которое приводит к гибели личинок описторхов. Правила приготовления рыбы, которые помогут вам обезопасить себя от заражения описторхами, изложены в инфографике.

Иллюстрации: пресс-служба ТГУ

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