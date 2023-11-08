Ночью в Томске сузят проезд на Мокрушинском переезде

8 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В ночь на четверг, 9 ноября, в Томске будет перекрыта одна полоса на Мокрушинском переезде, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения будет действовать с 00.00 до 06.00. В это время бригады ОАО «РЖД» будут проводить ремонт зазоров рельсового настила.

На время проведения работ движение транспорта осуществляется в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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