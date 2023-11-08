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Томский музей запустил театральную лабораторию о юморе в ГУЛАГе

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В томском Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» стартовал новый сезон театральной лаборатории «Личное дело. Колымский юмор». Он будут посвящен теме юмора в ГУЛАГе.

Как сообщают организаторы, впервые на лабораторию объявляется открытый набор. Участникам необходимо будет пройти анкету из шести вопросов. После окончания отбора организаторы свяжутся с претендентами и расскажут о графике репетиций, первая из которых пройдёт уже в следующую субботу. Отдельно отмечается, что для участия в лаборатории приглашаются непрофессиональные актеры.

В постановке по итогами лаборатории организаторы планируют раскрыть обратную сторону непростой темы лагерей — юмор, бесстрашие и свободу, которые за ней стоят. Основой послужат истории, рассказанные очевидцами ГУЛАГа в произведениях литературы и искусства.

Премьера постановки состоится в декабре 2023 года.

Режиссером лаборатории выступает Алена Шафер. Весной этого года прошла первая читка в рамках проекта «Личное дело» с ее участием. Театрально-документальная лаборатория была посвящена архивно-следственному делу поэта Николая Клюева, расстрелянного в Томске по постановлению тройки НКВД в 1937 году.

Консультант проекта — Татьяна Полянская, куратор — Павел Унрайн.

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