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Томичей приглашают на «Джазовый Голливуд»

Афиша Томска, Культура в Томске, Отдых, Томские новости, фестиваль мероприятия куда сходить интересные новости Томска джаз Underground Томичей приглашают на «Джазовый Голливуд»

В воскресенье, 12 ноября, в томском джаз-клубе Underground состоится концерт звезды московской джазовой сцены Марины Волковой и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева.

Как уточняют организаторы, в рамках программы «Джазовый Голливуд» томичи услышат самые зажигательные композиции в стилях джаз, госпел, блюз, буги, шейк и фанк в исполнении лауреатов престижных международных джазовых конкурсов и постоянных участников главных российских и международных фестивалей.

«Яркий и зажигательный вокал Марины Волковой в сочетании с мощным, взрывным и ритмичным звучанием ансамбля не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя музыки. Это действительно джаз высшей пробы!», — отмечает основатель и бессменный руководитель клуба Underground Олег Усенко.

Концерт пройдет в воскресенье, 12 ноября, по адресу ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов — от 1 250 до 1 850 рублей. Приобрести их можно здесь.

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