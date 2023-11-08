Томские ученые выяснили, чем отличается развитие детей, зачатых с помощью ЭКО

8 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученые факультета психологии Томского государственного университета выяснили, какие общие тенденции есть в развитии детей, зачатых посредством вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), по сравнению с детьми от естественной беременности. Выяснилось, что в каждом возрастном периоде детства у каждой из групп имеются отличия, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые проводят лонгитюдное исследование по выявлению генетических и средовых факторов детского развития с 2014 года. Они изучают био-психо-социальные факторы, определяющие развитие детей, рожденных с помощью ВРТ, в том числе ЭКО. В исследовании участвуют более 500 семей (включая матерей, отцов и детей) из Томска, Новосибирска и Барнаула, начиная с периода второго триместра беременности матери и до поступления ребенка в школу. Участники разделены на две группы — это семьи, зачавшие ребенка с помощью ВРТ, и семьи с физиологически естественной беременностью (контрольная группа).

— Знания об особенностях состояния здоровья и психического развития таких детей и об обусловливающих их био-психо-социальных факторах ограничены. Это затрудняет разработку комплексных программ медицинского, психологического и педагогического сопровождения семей с проблемами репродуктивного здоровья на этапах лечения бесплодия и возрастных периодов развития ребенка, — отмечает руководитель проекта, профессор кафедры психотерапии и психологического консультирования факультета психологии ТГУ Татьяна Бохан.

Чтобы выявить особенности психического и физического развития детей в разных группах ученые провели 8 психодиагностических опросов — во втором триместре беременности матери и на возрастных этапах детства ребенка: в период новорожденности, младенчества, дважды в период раннего детства и трижды в дошкольном возрасте.

В итоге ученые выяснили, что в раннем возрасте у детей из группы ВРТ есть особенности моторного развития и минерального гомеостаза: сниженное содержание в волосах элементов: хрома, железа, магния, алюминия и стронция, связанное с состоянием здоровья. В дошкольном возрасте это особенности поведения, коммуникативного и когнитивного развития. При этом с возрастом межгрупповых различий в показателях развития становится меньше.

Команда проекта также изучила, как супружеские и родительские отношения в семьях с опытом бесплодия, зачавших ребенка с помощью ВРТ, влияют на показатели психического развития детей на каждом возрастном этапе.

— Мы выяснили, что большинство опрошенных семей вне зависимости от типа зачатия удовлетворены супружескими отношениями и имеют нормативный уровень тревожности, — отмечает Татьяна Бохан. — В то же время установлено, что к группе риска низкого качества воспитания и развития детей, зачатых посредством ВРТ, относятся семьи с низкой удовлетворенностью супружескими отношениями и с высоким количеством семейных стрессов. В таких семьях обнаружено и прямое, и опосредованное влияние удовлетворенности материальным положением на супружеские отношения и стратегии воспитания родителей.

Ученые определили типологические варианты развития детей, зачатых посредством ВРТ, на основе показателей их психического и физического развития и специфику семейной среды, свойственной каждому варианту. При этом заметили, что в семьях с естественным зачатием с поведением и развитием детей были связаны большинство характеристик семейной среды. В семьях ВРТ наиболее определяющим фактором было состояние здоровья и поведение матери по отношению к ребенку.

На основе полученных результатов ученые ТГУ разработали диагностический комплекс мониторинга психического развития детей от беременности посредством ЭКО на возрастных этапах детства, методические рекомендации для специалистов по психологическому сопровождению семей с зачатием посредством ВРТ в период лечения по программе ЭКО, беременности и после родов. Диагностический комплекс и рекомендации используются в Центре вспомогательных репродуктивных технологий клиник СибГМУ.

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