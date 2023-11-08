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«Чёрное море, белый пароход». В Томске открылась монохромная выставка

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В Первом музее славянской мифологии до 1 декабря работает выставка «Чёрное море, белый пароход». В экспозицию вошли монохромные работы более 20 художников.

На выставке представлены произведения графиков, кукольников, фотохудожников, станковистов, макетчиков и художников декоративно-прикладного искусства.

Фото: Серафима Кузина

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