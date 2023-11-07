В Томске мужчина застрял в маникюрных ножницах

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2023 // Фото: vk.com/tomskpss

Сегодня, 7 ноября, в Томске спасатели помогли мужчине, который не смог снять ножницы с пальца, сообщают в группе Томской областной поисково-спасательной службы «ВКонтакте».

Сообщение об инциденте поступило в 13.15.

«Обратился мужчина с просьбой снять маникюрные ножницы с большого пальца», — говорится в сообщении.

Спасатели защитили руку пострадавшего пластиной из пластика и срезали ножницы с помощью алмазного диска высокоскоростного электроинструмента.

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