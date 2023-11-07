В Северске Mitsubishi перевернулся после столкновения с Kia

7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 7 ноября, в Северске столкнулись Mitsubishi Outlander и Kia Sportage, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.20 на пересечении пр. Коммунистического и ул. Курчатова. По предварительным данным, 85-летний водитель Mitsubishi при повороте направо въехал в стоящий перед перекрестков встречный автомобиль и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 85-летняя женщина-пассажир Outlander доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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