В Северске Mitsubishi перевернулся после столкновения с Kia
7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 7 ноября, в Северске столкнулись Mitsubishi Outlander и Kia Sportage, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.20 на пересечении пр. Коммунистического и ул. Курчатова. По предварительным данным, 85-летний водитель Mitsubishi при повороте направо въехал в стоящий перед перекрестков встречный автомобиль и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 85-летняя женщина-пассажир Outlander доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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