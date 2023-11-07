Большинство томичей предпочитают читать книги, а не слушать — исследование

7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Большая часть томичей предпочитает читать книги, чем слушать их. При этом сам процесс чтения больше любят женщины. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогам опроса.

Согласно исследованию, аудиокниги предпочитают лишь 14% респондентов. Отечественных авторов томичи читают чуть чаще, чем зарубежных: 37% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 36% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 26%). На третьем месте — классика (23%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (14%). Литература по психологии нравится 13%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% опрошенных, любовные романы — 5%, нон-фикшн — 3%.

Согласно данным опроса, мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

В сообщении уточняется, что респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».