18+
18+
РЕКЛАМА

Большинство томичей предпочитают читать книги, а не слушать — исследование

Книги, Томские новости, книги чтение интересные новости Томска форматы Большинство томичей предпочитают читать книги, а не слушать — исследование

Большая часть томичей предпочитает читать книги, чем слушать их. При этом сам процесс чтения больше любят женщины. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогам опроса.

Согласно исследованию, аудиокниги предпочитают лишь 14% респондентов. Отечественных авторов томичи читают чуть чаще, чем зарубежных: 37% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 36% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 26%). На третьем месте — классика (23%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (14%). Литература по психологии нравится 13%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% опрошенных, любовные романы — 5%, нон-фикшн — 3%.

Согласно данным опроса, мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

В сообщении уточняется, что респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут отдать книги в пользу бездомных животных

16 октября 2023
Томские новости

Галушки, штрудли и кребли. В Томске прошел первый межрегиональный поединок немецкой кухни

7 ноября 2023
Томские новости

«Ростелеком» в Томской области подключил к оптике еще девять деревень

13 октября 2023
Томские новости

Депутаты утвердили в первом чтении основные параметры регионального бюджета на 2024 год

26 октября 2023
Томские новости

Новым главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов

10 октября 2023
Томские новости

«В центре города сплошные развалины, и ими никто не занимается» — глава томского союза строителей обратился к мэру

3 ноября 2023
Томские новости

Томичей ждет дождь и мокрый снег

20 октября 2023
Томские новости

От лаборатории в детском саду к большой науке вместе с «Газпромнефть-Востоком»

10 октября 2023
Томские новости

Томская область зарезервировала землю под вторую очередь университетского кампуса

10 октября 2023