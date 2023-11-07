Томские ученые придумали новый способ защиты растений от накопления тяжелых металлов

Ученые Томского государственного университета нашли способ эффективно защитить сельскохозяйственные культуры от накопления кадмия, сообщает пресс-служба вуза.

«Интенсивные источники загрязнения окружающей среды кадмием — это металлургия и гальванотехника, а также сжигание твердого и жидкого топлива, — поясняет научный сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Елена Данилова. — Принятые в настоящее время технологии снижения воздействия тяжелых металлов на растения могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. Эффективной и безопасной технологией повышения устойчивости растений является применение соединений гормональной природы, к которым относится фитомелатонин».

В сообщении уточняется, что самой важно биологической функцией мелатонина является его способность снижать окислительный стресс благодаря антиоксидантым свойствам, что помогает растениям повышать устойчивость растений при действии стрессоров разной природы. В свою очередь, применение мелатонина снижает накопление ионов металлов, что делает их безопасными для употребления в пищу.

В лаборатории биохимии и молекулярной биологии БИ ТГУ изучают влияние кратковременной обработки растений ячменя и картофеля мелатонином. Кратковременная предобработка семян или растений сокращает количество активного вещества, так как не требуется его постоянного внесения в почву или гидропонные установки.

«Этот способ повышения урожайности растений более экономичен, но не менее эффективен, — говорит Елена Данилова. — Обработка корней раствором мелатонина в низкой концентрации снижает токсическое действие кадмия и полиметаллического стресса на растения ячменя. Мелатонин усиливает рост корней, увеличивает интенсивность фотосинтеза и снижает накопление ионов тяжелых металлов в злаковых растениях».

Томские ученые также успешно применили мелатонин на растениях картофеля в условиях хлоридного засоления. Прикорневая обработка растений в течении суток повышала количество столонов картофеля, что увеличивает клубнеобразование. Предполагается, что результаты исследований могут применяться при выращивании растений на засоленных почвах и территориях, загрязненных металлами.

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