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В томском микрорайоне Наука загорелся жилой дом

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Накануне, 5 ноября, в томском микрорайоне Наука загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4.27. К приезду пожарных дом полностью был охвачен огнем. До этого из дома эвакуировались 5 человек.

Пожар удалось ликвидировать к 5.17. В результате сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома по всей площади, полностью выгорел и обрушился каркасный второй этаж. Также обгорели стены, потолок и вещная обстановка первого этажа. Общая площадь пожара составил 63 кв. метра.

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