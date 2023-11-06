В томском микрорайоне Наука загорелся жилой дом

6 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 5 ноября, в томском микрорайоне Наука загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4.27. К приезду пожарных дом полностью был охвачен огнем. До этого из дома эвакуировались 5 человек.

Пожар удалось ликвидировать к 5.17. В результате сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома по всей площади, полностью выгорел и обрушился каркасный второй этаж. Также обгорели стены, потолок и вещная обстановка первого этажа. Общая площадь пожара составил 63 кв. метра.

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