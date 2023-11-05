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Девушка-пешехода попала под колеса иномарки в Томске

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Сегодня, 5 ноября, в Томске под колеса Volkswagen Polo попала 17-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.00 на ул. Энтузиастов, 30. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил 38-летний водитель иномарки.

В результате происшествия пешеход доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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