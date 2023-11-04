Пять домов в Советском районе Томска останутся без воды 20 ноября

4 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 20 ноября, пять домов на ул. Кулагина в Томске останутся без воды из-за капитального ремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с заменой запорной арматуры диаметром 500 мм по ул. Кулагина. Предполагается, что это позволит в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально.

На время ремонта, с 09.30 понедельника, 20 ноября, до 05.00 вторника, 21 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Кулагина ул, 3, 6а стр.5, 6а/42, 6в, 11/1

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно, а также держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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