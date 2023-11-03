«Газпромнефть-Восток» выпустил мальков осетра в реку Иртыш

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» пополнил воды Иртыша ценной промысловой рыбой. В реку было выпущено более шести тысяч экземпляров молоди сибирского осетра обской популяции.

Мальков вырастили на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе «Главрыбвод». Средний вес особи составил 8,4 грамма. По словам специалистов, это оптимальный размер для успешной адаптации молоди к естественной среде обитания.

К месту выпуска осетрят перевозили на специальном автотранспорте в живорыбных контейнерах, оборудованных двойными изотермическими стенками и системой подачи кислорода. На мероприятии присутствовали должностные лица «Росприроднадзора» по Омской области, отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Верхне-Обского управления «Росрыболовства», Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, специалисты завода «Главрыбвод» и сотрудники «Газпромнефть-Востока». Масштабная работа по восполнению водных биологических ресурсов в компании «Газпром нефть» — часть проекта «Водная среда», который реализуется под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города».

— Стратегия природопользования «Газпромнефть-Востока» предусматривает целый комплекс природоохранных мер. Наше предприятие продолжает приумножать популяции редких и ценных пород рыб в регионах своего присутствия, что способствует сохранению и развитию биологического разнообразия сибирских рек. Два года назад «Газпромнефть-Восток» выпустил в реки Верхнеобского бассейна более 450 000 тысяч мальков пеляди, в этом году молодь осетра. Мероприятия по выпуску специально выращенной рыбы на раборазводном заводе всегда осуществляются при участии специальной комиссии, что подчеркивает важность этих событий для региона, — отметил заместитель генерального директора — директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока» Валентин Редько.

— Проводя подобные мероприятия мы всегда надеемся, что процент приживаемости мальков будет как можно выше. Конечно, это зависит от многих факторов. К примеру, сегодня, в момент выпуска рыбок, температура воды в контейнерах и в реке была практически одинаковой, а это значит, что мальки не испытали температурного шока. Для них погружение в естественную среду обитания прошло максимально гладко. Мне, как руководителю, отвечающему за сохранение биоресурсов региона, приятно осознавать, что существуют такие организации, как «Газпром нефть», которые занимаются благородным делом и способствуют росту количества краснокнижного сибирского осетра в наших реках, — сказал начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхне-Обского управления «Росрыболовства» Вадим Дьяченко.

— Я с радостью констатирую тот факт, что в процессе транспортировки и выпуска в реку ни один малёк не пострадал, это говорит о высоком качестве выращенных нашим заводом рыбок. Совсем скоро эта молодь достигнет зимовальных ям. В зимний период рыбки будут находиться в состоянии полусна, а с наступлением весны начнут активно питаться и расти. Уверен, что большая часть выпущенных нами мальков благодаря хорошему весу благополучно перезимует, избежав хищников, — подчеркнул заместитель директора Абалакского экспериментального рыборазводного завода федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» Константин Дудин.

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