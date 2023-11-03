Жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды 22 ноября

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения в Томске 22 ноября жители ряда домов Советского района Томска на весь день останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Рабочие бригады Общества выполнят работы по замене аварийной запорной арматуры диаметром 200мм по ул. Никитина. Предполагается, что это позволит в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально.

На время ремонта, с 9.00 до 20.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Белинского ул, 3, 5, 6;

Гоголя ул, 15, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 23а;

Даниловский пер, 9;

Красноармейская ул, 13а, 14, 15, 17, 17 стр.1, 21, 25, 31;

Лебедева ул, 5, 5/8, 5а, 5в;

Никитина ул, 6, 6, 8б, 9, 10 стр.1, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17/3, 17а, 19, 20, 21, 25, 29а, 29б, 31, 35;

Фрунзе пр-кт, 24, 26, 32, 32а, 34, 40, 46.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно, а также на время отключения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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