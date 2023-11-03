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Жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды 22 ноября

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили включили интересные новости Томска график отключения Жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды 22 ноября

В связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения в Томске 22 ноября жители ряда домов Советского района Томска на весь день останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Рабочие бригады Общества выполнят работы по замене аварийной запорной арматуры диаметром 200мм по ул. Никитина. Предполагается, что это позволит в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально.

На время ремонта, с 9.00 до 20.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно, а также на время отключения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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