Ночью в Томской области река смыла деревянный мост

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Минувшей ночью в Томской области в результате подъема воды в реке Кия был разрушен деревянный мост на 12 километре автодороги Михайловка — Тукай, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел в Зырянском районе. Река смыла сборно-разборный мост, который ежегодно демонтируют на время весеннего паводка, а после его прохождения монтируют заново.

В результате разрушения моста временно ограничена транспортная доступность в села Окунеево и Тукай, расположенные на правом берегу реки. Альтернативное транспортное сообщение возможно для автомобилей с высокой проходимостью в объезд по маршруту от села Окунеево до поселка Прушинский с выездом на дорогу регионального значения Больше-Дорохово ‑ Тегульдет.

В сообщении уточняется, что дорожные службы предпринимают меры для обеспечения альтернативной транспортной доступности на правый берег реки и доставки в села товаров первой необходимости.

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