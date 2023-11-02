18+
18+
РЕКЛАМА

Ночью в Томской области река смыла деревянный мост

Происшествия, Томские новости, смыло мост уничтожен интересные новости Томска жесть дороги паводок Ночью в Томской области река смыла деревянный мост

Минувшей ночью в Томской области в результате подъема воды в реке Кия был разрушен деревянный мост на 12 километре автодороги Михайловка — Тукай, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел в Зырянском районе. Река смыла сборно-разборный мост, который ежегодно демонтируют на время весеннего паводка, а после его прохождения монтируют заново.

В результате разрушения моста временно ограничена транспортная доступность в села Окунеево и Тукай, расположенные на правом берегу реки. Альтернативное транспортное сообщение возможно для автомобилей с высокой проходимостью в объезд по маршруту от села Окунеево до поселка Прушинский с выездом на дорогу регионального значения Больше-Дорохово ‑ Тегульдет.

В сообщении уточняется, что дорожные службы предпринимают меры для обеспечения альтернативной транспортной доступности на правый берег реки и доставки в села товаров первой необходимости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей ждет дождь и мокрый снег

20 октября 2023
Томские новости

Минпромторг заказал томскому ИХТЦ разработку технологий еще трех химвеществ за 800 млн рублей

18 октября 2023
Томские новости

В томском аэропорту отремонтировали привокзальную площадь

17 октября 2023
Томские новости

«АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «ВBB+(RU)»

11 октября 2023
Томские новости

В Томске до четверга перекроют участок ул. Вершинина

17 октября 2023
Томские новости

В пострадавшем при пожаре томском многоквартирнике на Войкова прошла независимая экспертиза

13 октября 2023
Томские новости

Томичам расскажут о том, как за рубежом издавали книги советских авторов

20 октября 2023
Томские новости

Новый сервис приблизит спортобъекты Северска к людям на расстояние вытянутой руки

16 октября 2023
Томские новости

В Томске выбрали проект визуализации Центра современного искусства в бывшем «Киномире»

17 октября 2023