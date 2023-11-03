В Томске открылось музыкальное пространство и продюсерский центр ARTIFY
В Томске 1 ноября состоялось техническое открытие продюсерского центра и музыкального пространства ARTIFY на ул. Герцена, 59. Организаторы предполагают, что он станет творческой и образовательной площадкой, открытой для томичей.
Музыкальное пространство развернулось на площади 66 квадратных метров. Оно включает профессиональную звукозаписывающую студию, площадку для съемки фото- и видеоконтента и коворкинг с удобной мебелью и техникой для работы. В отделке помещения использованы специальные звукоизолирующие материалы, студия оснащена необходимым оборудованием. Проект получил финансовую поддержку по итогам грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
«Продюсерский центр будет заниматься поддержкой томских музыкантов, включая профессиональную звукозапись, консультации наставников, продвижение контента в медийных каналах. Мы получили уже более 80 заявок от артистов, желающих стать резидентами центра. А для всех жителей Томска, интересующихся креативными индустриями, мы проведем цикл из девяти лекций от топовых экспертов, среди которых звездные продюсеры, композиторы, музыканты, музыкальные и медиаменеджеры», — рассказал руководитель ARTIFY Максим Огородников.
По его словам, члены команды ARTIFY прошли обучение в «Мастерской новых медиа» и по программе «Академия эмоций». Предполагается, что это позволит привлечь к реализации проекта ведущих профессионалов музыкальной индустрии России.
Как уточняют основатели проекта, центр начнет начнет индивидуально работать с пятью музыкантами или музыкальными группами после завершения конкурсного отбора, стартовавшего в начале октября. Первую открытую лекцию в рамках образовательной программы планируется провести уже в ноябре.
«Атмосферное современное пространство — то, чего сегодня не хватает в муниципальной среде. Чем больше будет в Томске таких проектов, тем интереснее будет жизнь в нашем городе. Желаю удачи команде ARTIFY, и пусть в этих стенах вырастет настоящая томская звезда!» — сказал на открытии центра заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.
За анонсами событий можно следить в сообществе ARTIFY «ВКонтакте».
Фото: Василина Фаткулина
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