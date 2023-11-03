В Томске открылось музыкальное пространство и продюсерский центр ARTIFY

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В Томске 1 ноября состоялось техническое открытие продюсерского центра и музыкального пространства ARTIFY на ул. Герцена, 59. Организаторы предполагают, что он станет творческой и образовательной площадкой, открытой для томичей.

Музыкальное пространство развернулось на площади 66 квадратных метров. Оно включает профессиональную звукозаписывающую студию, площадку для съемки фото- и видеоконтента и коворкинг с удобной мебелью и техникой для работы. В отделке помещения использованы специальные звукоизолирующие материалы, студия оснащена необходимым оборудованием. Проект получил финансовую поддержку по итогам грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Василина Фаткулина

«Продюсерский центр будет заниматься поддержкой томских музыкантов, включая профессиональную звукозапись, консультации наставников, продвижение контента в медийных каналах. Мы получили уже более 80 заявок от артистов, желающих стать резидентами центра. А для всех жителей Томска, интересующихся креативными индустриями, мы проведем цикл из девяти лекций от топовых экспертов, среди которых звездные продюсеры, композиторы, музыканты, музыкальные и медиаменеджеры», — рассказал руководитель ARTIFY Максим Огородников.

По его словам, члены команды ARTIFY прошли обучение в «Мастерской новых медиа» и по программе «Академия эмоций». Предполагается, что это позволит привлечь к реализации проекта ведущих профессионалов музыкальной индустрии России.

Фото: Василина Фаткулина

Как уточняют основатели проекта, центр начнет начнет индивидуально работать с пятью музыкантами или музыкальными группами после завершения конкурсного отбора, стартовавшего в начале октября. Первую открытую лекцию в рамках образовательной программы планируется провести уже в ноябре.

Константин Чубенко на открытии центра Фото: Серафима Кузина

«Атмосферное современное пространство — то, чего сегодня не хватает в муниципальной среде. Чем больше будет в Томске таких проектов, тем интереснее будет жизнь в нашем городе. Желаю удачи команде ARTIFY, и пусть в этих стенах вырастет настоящая томская звезда!» — сказал на открытии центра заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

За анонсами событий можно следить в сообществе ARTIFY «ВКонтакте».

Фото: Василина Фаткулина

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