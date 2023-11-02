Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

2 ноября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков.

В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров.

Главная премьера от Wink Originals — откровенный сериал о молодежи конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. В ролях — Рузиль Минекаев‎, Леон Кемстач, Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Лиза Базыкина и другие. Производством занимаются кинокомпания TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Первые два эпизода сериала станут доступны 9 ноября эксклюзивно в Wink.ru, далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

Советский Союз доживает последние годы, рушатся система, общепринятые правила и скрепы, разваливаются экономические связи, денег у населения не хватает на самое важное, вот-вот появятся талоны на продукты питания… Молодежь потеряна и дезориентирована. Зато рядом — понятные правила, поддержка членов уличной стаи, шальные деньги и слово пацана, которое крепче клятвы. События сериала могли разворачиваться в любом городе страны — это обобщенный образ, хотя натурные съемки проводились в Ярославле.

Через десять лет другие пацаны попадают в передрягу и переносят зрителей из полной драматизма истории в отвязную комедию. События сериала «Отмороженные» (18+) от Wink Originals, который также выходит при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), стартуют в конце 1990-х. Четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за 20 с лишним лет всё радикально изменилось: их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Четверке друзей предстоит найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру. Первые эпизоды «Отмороженных» станут доступны уже 2 ноября.

Дерзкие, но любимые подростками школьники возвращаются во втором сезоне и в правильное время — ведь у детей каникулы. Новые похождения #ШКЛТ2 (12+) от Wink Originals и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») стартуют уже 2 ноября. Это оригинальный юмористический проект для всей семьи, которым занимается команда с участием звезд, создающих лучшие юмористические шоу страны — шоураннерами сериала стали Наталья Еприкян и Дмитрий Грачёв.

Wink.ru предложит полезно провести время и самым маленьким зрителям — 3 ноября в видеосервисе появится мультсериал «Кубокот — в школу без забот» (6+). Любимые герои на этот раз помогают подготовиться к важнейшему событию в жизни ребенка — переходу в статус школьника. В 25 коротких и ярких сериях рассказывается, как устроена жизнь ученика, какие бывают школы, что важно собрать на уроки.

Когда дети заняты просмотром правильного контента, пора найти время и для себя. В новом киноальманахе «ЭТ» (18+) от известных якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова есть новелла, связанная со школьной жизнью, но посмотреть ее должны родители. Всего в «ЭТ» собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына.

В Wink.ru традиционно хорошо смотрят сериалы о буднях и подвигах работников правоохранительных органов — в ноябре появятся сразу два проекта в этом жанре. Второй сезон сериала «Наш спецназ» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли с 14 ноября продолжит рассказывать о работе отряда быстрого реагирования «Трефы», которое выполняет сверхсрочные и только самые сложные задания. А вот «Витязи» (16+) делают то же самое, но на сотни лет раньше. События древнерусского детектива разворачиваются в XIII веке, а в Wink.ru станут доступны с 6 ноября 2023 года.

Продолжая путешествие во времени, Wink переносит зрителей в конец XVIII века. 3 ноября, накануне Дня народного единства, выходит долгожданное продолжение киноэпопеи про приключения гардемаринов. Режиссер Светлана Дружинина представила фильм «Гардемарины 1787. Мир», который вышел через 30 лет после третьей части эпопеи. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины Великой и Кучук-Кайнаджирский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать эту связь. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети.

От боевых задач и сцен можно переключиться на добрую мелодраму. В альманахе «У людей так бывает» (12+) снялись Юрий Стоянов, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов (одна из последних ролей) и Константин Хабенский. Кино объединяет несколько историй о любви, где все взаимосвязано, и разные знакомые и незнакомые люди могут оказать неожиданное влияние на отношения. В видеосервисе сериал появится 27 ноября.

Wink.ru продолжает пополнять коллекцию зарубежного кино со звездами первой величины. Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии «Искусство по понятиям» (18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи, и история начинает играть другими красками в прямом и переносном смысле. Ванесса Паради появляется во французской комедии «Развод по-геймерски» (18+). 14-летние Жордан и Патрик тяжело переживают первую в жизни страшную потерю. У них сломалась любимая приставка PlayStation. Смириться подростки не могут и заболевают страшной болезнью. Точнее симулируют недуг и начинают сбор денег в онлайне. Если афера провалится, то им не видать не только вожделенной приставки, но и родных стен.

Из Южной Кореи до Wink.ru добралась фантастическая драма «Луна» (12+). 2029 год, на спутник Земли отправляется экипаж из трех космонавтов, но из-за солнечной вспышки корабль терпит крушение и в живых остается только один человек. Он оказывается на обратной стороне Луны и начинает борьбу за выживание.

Обычное утро превращается в настоящую катастрофу для героя Лиама Нисона и его семьи. Автомобиль, на котором он вез детей в школу, оказался заминирован. Единственный шанс выжить — неукоснительно соблюдать распоряжения неизвестного, не покидать машину и срочно вывести деньги с секретного счета. «Заложники» (16+) — напряженный триллер, боевик, экшн, роуд-муви и драма в одном флаконе. Цена ошибки или промедления — жизни всех близких.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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