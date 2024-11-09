Завтра томичей ждут снег и ветер

9 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 10 ноября, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются осадки в виде умеренного снега, порывы ветра 16-21 м/с, гололедица и ухудшение видимости», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».