«Газпромнефть-Восток» высадил саженцы деревьев в Бакчарском районе Томской области

2 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Благодаря «Газпромнефть-Востоку» более 190 тысяч двухлетних саженцев ели теперь растут в Бакчарском районе Томской области. В лесничестве под посадку лесных культур было отведено более 60 гектаров.

Предварительно место посадок было расчищено от поросли, специальной техникой были проложены борозды, заказан и привезен посадочный материал. Для проведения агротехнических мероприятий в питомнике были отобраны двухлетние саженцы ели сибирской, именно это дерево рекомендовано для лесовосстановления в Западной Сибири. Оно легко приживается на любом грунте, относится к ценным породам. Отобранные саженцы соответствовали определенным параметрам для лучшего роста и возможности противостоять заболеваниям: с открытой и закрытой корневой системой, высота растения не менее 12 сантиметров, крепкий ствол и развитые корни. Для лучшей сохранности растений их перевозили в специальных автомобилях с рефрижераторами, выдерживая определенную температуру. В октябре сотрудники «Газпромнефть-Востока» выехали на место посадок в Бакчарский район проверить реализацию мероприятий по лесовосстановлению.

— Высадка саженцев проведена в соответствии с корпоративной стратегией природопользования и направлена на восстановление естественных лесных сообществ и функций экосистемы, включая биоразнообразие, защиту почвы, улучшение водных ресурсов и борьбу с изменением климата. Мы проверили качество работ, сопоставили запроектированное и высаженное количество саженцев, все соответствует нормам. По итогу проведенного мероприятия составлен комиссионный акт принятия работ, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды «Газпромнефть-Востока» Наталья Рапопорт.

— Мы разговаривали со многими арендаторами, прежде чем определиться с породами растений, и выяснили, что именно ель в Бакчарском районе приживается отлично, практически на 100 процентов. В дальнейшем важно своевременно проводить уход: убирать траву, чтобы она не забила растение и ему хватило света. Это нужно делать системно в течение трех лет после посадки, именно такие работы мы и планируем на последующие годы с целью повысить уровень приживаемости саженцев, — подчеркнул директор «Первой лесной проектной компании», производитель работ Андрей Акулов.

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