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Маршрут №19 в Томске продлили до остановки «мкр. Мокрушинский»

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В Томске изменил схему движения автобусный маршрут №19 — его продлили до остановки «мкр. Мокрушински», сообщает пресс-служба мэрии.

— Приняли решение немного продлить маршрут до остановки «мкр. Мокрушинский», теперь до неё едет не только маршрут № 120, но и 19-й. Это однозначно улучшит транспортную доступность близлежащих домов и бизнес-центра, находящегося в этом районе. К тому же мы устранили неудобство, которое сложилось на этом участке: стоящие на площади автобусы могли мешать проезду транспорта на перекрёстке с улицей Заводской, — пояснил заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В пресс-службе уточнили, что ранее конечная маршрута №19 располагалась на пл. Кукина. Теперь автобус также будет останавливаться на ней при движении как в прямом, так и в обратном направлениях.

Томичей просят учитывать эту об изменении маршрута при планировании передвижения по городу.

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