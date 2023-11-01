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Две школы и детсад закрыты в Томской области на карантин из-за респираторных инфекций — Роспотребнадзор

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Небольшой спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) фиксируется в Томской области, но есть закрытые учебные заведения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 6,9 тыс. случаев ОРИ. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается небольшой спад — на 9%. За прошедшую неделю на карантин закрыты две малокомплектные школы в Каргасокском районе и один малокомплектный детский сад в Первомайском районе. Частично закрыты десять групп в семи детсадах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости в целом по региону выше уровня эпидемического порога на 19,5%. Превышение фиксируется в пяти районах: Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Томском и Шегарском. В региональном центре уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога.

Отмечается, что случаев гриппа не зарегистрировано.

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