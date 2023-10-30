Суд сократил штраф НПФ «Микран» в пользу Минпромторга РФ в 86 раз, до 3 млн руб.

30 октября 2023 / Томский Обзор

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Минпромторга РФ о взыскании с АО «НПФ «Микран» (Томск) штрафа за недостижение целевых показателей по договору о предоставлении субсидии: вместо 257 млн рублей компания должна выплатить только 3 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Стороны в 2016 году заключили два договора о предоставлении субсидий в объеме 292,6 млн рублей и 392,9 млн рублей (всего 685,5 млн рублей на 2016–2020 годы). Субсидии направлены на возмещение части затрат на разработку новых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В частности, речь идет о радиорелейных станциях и комплексах информационно-измерительного оборудования.

При этом «Микран» не достиг целевых индикаторов и показателей по проектам. По первому договору было произведено 36,4% объема продукции от планового значения, по второму — 22%. Минпромторг рассчитал штраф за недостижение показателей и направил контрагенту претензию, которую тот не удовлетворил. Тогда министерство обратилось в суд с иском на 257 млн рублей.

«Микран» посчитал, что начисленный штраф несоразмерен нарушению. Компания настаивала, что не приостанавливала работы по проектам, продолжала исполнять обязательства по ним.

«По мнению ответчика, размер штрафа явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, последним предприняты все меры для надлежащим исполнения обязательств. Ссылаясь на данное обстоятельство, ответчик просит снизить размер подлежащей взысканию неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ», — говорится в решении суда.

Кроме того, Минпромторг не представил доказательств значительных убытков, возникших из-за нарушения договора.

Суд решил согласиться с «Микраном» и снизить размер штрафа до 3 млн рублей, то есть в 86 раз относительно начальных исковых требований, полагая, что «снижение суммы штрафа обеспечит баланс интересов сторон и позволит истцу в должной мере компенсировать имущественные потери в результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору».

Как сообщалось, Минпромторг подал иск 31 мая 2023 года.

НПФ «Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования, от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем.

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