Томичей приглашают на черно-белую выставку

1 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 2 ноября, в Первом музее славянской мифологии откроется выставка «Чёрное море, белый пароход». Её гостей ждут монохромные работы более 20 художников и черно-белый фуршет.

Как уточняют организаторы, тема выставки была определена год назад. Работы в экспозицию отбирала её куратор, художница Юлия Астафурова. На выставке представлены произведения графиков, кукольников, фотохудожников, станковистов, макетчиков, художников декоративно-прикладного искусства.

На открытии гостей ждет чёрно-белый фуршет, звуки моря, танец в исполнении Ланы Чернявской и музыкальное сопровождение от пианиста Александра Петрова. Организаторы просят соблюсти дресс-код и надеть только чёрного, белого и всевозможных оттенков серого одежду.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Вход на открытие свободный, далее — 150/200 рублей.

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