В Томской области наградили самые читающие семьи

В минувшую пятницу, 27 октября, в Томске подвели итоги 14 конкурса регионального парламента «Читаем всей семьей 2023». Церемония прошло в зале заседаний Законодательной Думы Томской области.

В этом году за почетное звание самой читающей семьи боролись 219 участников из 18 муниципальных образований Томской области. Им предстояло написать работу, посвященную теме «Наставник» в одной из 5 номинаций. В итоге, до областного этапа добрались 49 семей. Лучшие работы оценивали представители компетентного жюри.

Приветствуя победителей, председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, председатель конкурсной комиссии Олег Правдин подчеркнул, что из года в год за звание самых читающих борется все больше молодых семей.

— Конкурс в этом году был посвящен педагогам и наставникам. В каждой работе победители с теплотой рассказывают о роли педагогов в становлении личности каждого человека, формировании у обучающихся чувства уважения, благодарности к родителям, наставникам, — отметил Олег Правдин, подчеркнув, что заявки претендентов на победу очень интересны по содержанию, фактам и жанрам. Кроме того, во всех них видна совместная деятельность семьи, совместный анализ материала.

Олег Правдин приветствует участников конкурса Фото: Законодательная Дума Томской области

В свою очередь, председатель комитета общего и дополнительного образования департамента общего образования Томской области Евгений Степанов также подчеркнул важность семейного чтения.

Евгений Степанов обращается к самым читающим семьям региона Фото: Законодательная Дума Томской области

— Для меня, как для учителя, всегда была дилемма чтения заданного на дом. Помню как в первом классе, который я вел, я спросил у ребенка — почему ты не приготовился, почему не помогли родители? А он ответил — «Мне сроду никогда никто не читал», — отметил Евгений Степанов. — То, чем вы занимаетесь, общением со своими детьми через чтение, беседу, обсуждение — это не просто времяпровождение, это возможность для вашего ребенка в наше сумасшедшее время пообщаться с вами. И вполне возможно, что через это общение он откроет в себе какие-то таланты, которые еще дремали.

Также финалистов конкурса поздравил депутат Законодательной Думы Томской области, председатель комиссии по культуре комитета по труду и социальной политике, член конкурсной комиссии Максим Вдовин.

Максим Вдовин обращается к участникам конкурса Фото: Законодательная Дума Томской области

— Тема педагогов и наставников — сегодня одна из ключевых. Мы видели, как несколько лет у нас шел большой кризис в сфере здравоохранения, потом случился ковид и период героизации врачей. Мы надеемся, что из преподавателей и наставников тоже сделают героев. И сделаем это мы с вами, а не ковид или какие-то страшные внешние угрозы, — подчеркнул Максим Вдовин. — У нас с вами в повседневной жизни очень много героев в школах — это директора, учителя наставники. И вот этих героев нужно чаще любить, уважать, поощрять, в том числе через такие конкурсы.

По итогам конкурса награды получили пять семей–победителей в пяти номинациях и три семьи — дополнительные победители по предложению конкурсной комиссии:

в номинации «Учитель, которому я благодарен за…» — семья Тюниных (г. Колпашево);

в номинации «Разговор с учителем» — семья Панюшкиных — Борискиных (с. Тогур Колпашевского района);

в номинации «Учитель на страницах книг» — семья Михновец — Мокиных (с. Петухово Томского района);

в номинации «Учительские династии» — семья Чановых (с. Бакчар Бакчарского района);

в номинации «Наставник — не звание, наставник — призвание» — семья Чурбаковых — Десятых (с. Новосёлово Колпашевского района);

в номинации «Учитель на страницах книг»: семья Созиновых (г. Томск); семья Дроздовых (с. Володино Кривошеинского района);

в номинации «Наставник — не звание, наставник — призвание» — семья Сушиловых (с. Берлинка Зырянского района).

Все семьям вручили денежные премии и дипломы Законодательной Думы Томской области. Благодарственными письмами также поощрены библиотекари, подготовившие победителей конкурса.

Семья Тюниных Фото: Законодательная Дума Томской области

— Мы в первый раз участвуем. Младшая дочь посещает разные мастер-классы в библиотеке, оттуда и пришло предложение, — рассказал глава семьи победителей конкурса Григорий Тюнин. — Тематика конкурса мне показалась достаточно интересной, я на своем пути встречал много удивительных людей, и хотя бы об одном из них мне захотелось рассказать. Семейство присоединилось, написали работу. Я писал про наставника по джиу-джитсу, очень интересный человек. Старшая дочь — про своего бывшего классного руководителя.

Семья Панюшкиных Фото: Законодательная Дума Томской области

— Нас пригласила участвовать в конкурсе мама одноклассника нашей Аделины, работавшая раньше библиотекарем, мы как-то с ней общались и зашел разговор о «Читающей семье». И я задумалась, а почему мы раньше не участвовали? Вот так и решили попробовать свои силы, — рассказывает представительница семьи Панюшкиных. — Мы взяли номинацию «Разговор с учителем», про современные тенденции, традиции, инновации. Работа была посвящена нашей школьной учительнице, она уделила нам время, мы интервью записывали. Тема как-то сама придумалась. Участие в таких конкурсах, в первую очередь, работает на сплочение семьи, образуются новые традиции. А еще конкурс помогает возвысить звание учителя, потому что сейчас все меньше внимания уделяется школьным наставникам, — отметила она.

Фото: Законодательная Дума Томской области

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